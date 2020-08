L’Appennino Festival fa brillare una “Stella Splendens”

È una “Stella Splendens” quella che l’Appennino Festival farà brillare giovedì 6 agosto in provincia di Parma. L’appuntamento è alle 18.30 a San Pietro di Borgotaro (Parma) e per la precisione nel prato che ospita un castagneto secolare tra la chiesa di San Pietro e la Pieve di San Cristoforo che sarà visitabile nel pomeriggio.

Protagonista del concerto è la Schola Sancti Columbani diretta da Maddalena Scagnelli e composta da alcuni talentuosi musicisti e cantori già noti al pubblico dell’Appennino Festival: Giacomo Volpe, Agostino Subacchi, Alessandra Gardini, Elisa Dal Corso, Anna Perotti e Maria Dal Corso, che saranno accompagnati da Carlo Gandolfi alla piva emiliana e da Nicola Rulli alla mandola.

“Musica e strumenti dal Cammino di Santiago alla Via degli abati” è invece il tema del concerto che offrirà l’occasione di ascoltare alcuni brani tratti dai repertori legati al monaco irlandese Colombano e alle vie di pellegrinaggio europee; la musica antica sacra si alternerà a quella profana delle Quattro Province e dell’Appennino emiliano-ligure in particolare. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “On the road”, oltre che nel Festival diretto artisticamente da Maddalena Scagnelli, e mette sotto i riflettori un luogo di particolare bellezza quale è il prato di fronte alla chiesa di San Pietro e poco distante dall’antica pieve medievale di San Cristoforo.