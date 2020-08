L’auto esce di strada e si ribalta nel campo, due feriti

Esce di strada e si ribalta più volte nel campo. Una vettura con a bordo due persone ha terminato la sua corsa in mezzo a un campo all’interno della rotatoria della tangenziale, all’altezza di Strada Gragnana e Largo Morandi a Piacenza.

E’ avvenuto intorno alle 22 e 30 del 14 agosto e sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con l’auto medica e l’ambulanza della Croce Rossa da San Nicolò e una squadra dei vigili del fuoco.

Come si vede dalle foto, l’auto, una Ford Fiesta che proveniva dalla bretella di collegamento col ponte Paladini, ha sfondato il guard rail e finito la corsa poca distanza da un canale che taglia il terreno interno alla rotatoria, ma prima si era cappottata più volte con le due persone a bordo rimaste ferite. Fortunatamente non si trovano in pericolo di vita.

I rilievi sono a cura della polstrada di Piacenza e della polizia locale.