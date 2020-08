L’auto già pagata non arriva e scatta la denuncia per truffa

La titolare di una concessionaria in provincia di Torino, dopo accurati accertamenti da parte dei carabinieri di Gropparello (Piacenza), è stata denunciata per truffa.

Tutto è scattato dopo la denuncia di una donna che si era rivolta ai carabinieri lamentando di non aver ricevuto la vettura di cui era stato concordato l’acquisto e per la quale aveva pagato circa 28 mila euro. I militari hanno avviato gli accertamenti, che hanno portato alla denuncia della titolare dell’autosalone: tutte le volte che veniva contattata – secondo quanto emerso – avrebbe fornito futili motivazioni di ogni genere concretamente non verificabili, riuscendo a farsi accreditare la cifra per la vettura mai consegnata alla cliente.