Lavori in corso sulle strade provinciali, come cambia la viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati diversi cantieri lungo le strade provinciali che, per evitare situazioni di pericolo, comportano alcune limitazioni al traffico.

Sulla strada provinciale n.7 di Agazzano a causa di lavori per il potenziamento della rete fognaria e acquedottistica, da parte di Ireti, è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dal 17 al 24 agosto, dal km 7+300 al km 8+150, in comune di Gragnano Trebbiense.

Sulla Provinciale n. 586R di Val D’Aveto la circolazione sarà, invece, interrotta in vari tratti, per lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa, dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno lavorativo per il periodo dal 24 agosto al 2 settembre.

Infine sulla Provinciale n° 57 dell’Aserei, in Comune di Farini, sono programmati lavori di ripristino di cedimenti della sede stradale che comporteranno il limite massimo di velocità a 30 km/h e il senso unico alternato, regolato a vista o da impianto semaforico, dal 24 agosto al 30 ottobre, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.