Lavori in via Cornegliana, per tre settimane limitazioni alla circolazione

Per consentire un intervento di allaccio alle linee del teleriscaldamento, dalle ore 7 di lunedì 10 agosto alle 20 di lunedì 31 agosto, nel tratto di via Cornegliana a Piacenza compreso tra l’intersezione con via Vignola e l’accesso allo stabile del Comune di Piacenza, sarà istituito il divieto di circolazione, con la sola eccezione di residenti e fruitori di posti auto che potranno transitare in relazione all’avanzamento del cantiere. Varrà per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti segnalati.

In prossimità della rotatoria tra le vie Boselli, Rigolli e corso Europa sarà invece istituito un restringimento di carreggiata, delimitato dall’apposita segnaletica.