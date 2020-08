L’esperienza del viaggio, Valentina Scaglia ospite delle Serate letterarie di Travo

Proseguono con ospite Valentina Scaglia le Serate letterarie Giana Anguissola di Travo (Piacenza).

Giovedì 13 agosto alle ore 21.15, nella piazzetta dell’Asilo di via Borgo Est, la giornalista e viaggiatrice che collabora con le testa i Meridiani e La Repubblica, dialogherà con Maddalena Scagnelli sul tema del viaggio, presentando anche il suo ultimo libro Wilderness in Italia. A piedi nei luoghi del silenzio. Il volume presenta luoghi spesso tutelati in quanto serbatoi di specie rare di flora e fauna, non facili da raggiungere perché distanti dalle principali vie di comunicazione o semplicemente per il loro terreno impervio: posti in cui la presenza umana “non è prevista”. Una sorta di guida turistica dedicata ad aree – di montagna o lungo le coste, o ancora non lontane dalla città – che sono in antitesi al turismo di massa.

«La serata avrà come protagonista a una grande viaggiatrice donna – spiega l’assessora alla Cultura di Travo Roberta Valla -, che ci racconterà l’esperienza del viaggio, anche vissuto in solitaria. Il tutto scandito dagli interventi musicali di Maddalena Scagnelli». Prima dell’incontro serale, Valentina Scaglia e Maddalena Scagnelli saliranno alla Pietra Perduca dove, alle ore 18, apriranno la chiesa di Sant’Anna per mostrare a chi sarà presente l’affresco dedicato a Colombano presente in questa chiesetta, usualmente chiusa al pubblico.