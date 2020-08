Splendida doppietta in pista per il VO2 Team Pink, che domina la scena delle gare femminili in pista nella giornata di giovedì al velodromo “Glauco Servadei” di Forlì.

Nell’Omnium Donne Esordienti (che si è sviluppato sulle prove 200 metri lanciati, Tempo Race e Corsa a punti), successo per la “panterina” reggiana Linda Ferrari, che ha preceduto sul podio la ligure Irma Siri (Cadeo Carpaneto) e la compagna di squadra romana Mia Costantini, con un’altra “freccia” del VO2 Team Pink, la piacentina Arrianna Giordani, al quarto posto. Nell’Omnium Allieve (stesso programma con Scratch al posto dei 200 metri lanciati), sul gradino più alto del podio è arrivata la torinese Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), capace di precedere la coppia romagnola dell’Awc Re Artù General System formata da Gaia Bolognesi (seconda) e Valentina Zanzi (terza).

Risultati

Omnium Donne Esordienti: 1° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 2° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 3° Mia Costantini (VO2 Team Pink), 4° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 5° Alessia Di Pilato (Awc Re Artù General System), 6° Giorgia Tagliavini (Cavriago)

Omnium Donne Allieve: 1° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), 2° Gaia Bolognesi (Awc Re Artù General System), 3° Valentina Zanzi (Awc Re Artù General System)