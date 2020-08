Lite in famiglia e l’ex ha con sé un coltello, denunciato

“L’ex marito del mia compagna ha con sé un coltello, venite”. Questa la richiesta di intervento arrivata in questura a Piacenza nel pomeriggio del 16 agosto.

A ridosso del centro storico cittadino era infatti in corso una lite tra due ex coniugi, e a quanto pare l’ex marito avrebbe avuto in tasca un coltello a serramanico mostrato al nuovo compagno della donna.

L’ex marito ha riferito agli agenti, giunti sul posto, di aver trovato l’arma in una macchina che ha acquistato di recente e di avere intenzione di gettarla.

E’ stato comunque denunciato per porto di oggetti atti a offendere.