Lite in strada con spranghe e coltello, 4 denunciati. Il fatto è accaduto in via Corneliana a Piacenza, nel pomeriggio del 21 agosto. Sul posto è intervenuta la polizia.

I denunciati sono due pakistani di 32 e 19 anni, per porto abusivo di oggetti da offesa; un egiziano di 19 anni e un macedone di 25 anni sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.

Un quinto soggetto, un pakistano di 23 anni, è stato trattenuto in questura perché sembra non sia in regola con il permesso di soggiorno.

Secondo le ricostruzioni della polizia sembra che fossero due le fazioni che si sono fronteggiate in via Corneliana: i tre pakistani da una parte e l’egiziano, il tunisino e il macedone dall’altra, che a quanto pare avevano vecchie questioni da risolvere.

Secondo i pakistani sarebbero stati raggiunti dai tre “rivali” che hanno colpito con una testata uno di loro e minacciato gli altri con un coltello, al momento non ancora sttao recuperato dalla polizia. Diversa la versione dei magrebini e del macedone: sarebbero stati loro ad essere stati raggiunti dai pakistani e che questi ultimi avrebbero estratto dagli zaini un paio di spranghe lunghe 40 centimetri ciascuna (queste sì recuperate dalla polizia) con le quale li avrebbero malmenati. Un testimone avrebbe invece riferito che ad arrivare in auto sarebbero stati i magrebini con il macedone e che ad affrontarsi sarebbe stato uno dei nordafricani con uno dei pakistani.

Quando la volante di polizia è arrivata sul posto ha trovato una situazione tranquilla con i due gruppi che cercavano di chiarirsi. Nessuno ha voluto farsi medicare al pronto soccorso e soltanto su un braccio e sulla pancia del pakistano trentaduenne sono state notate lievi contusioni e graffi.

Tutti i partecipanti alla lite sono stati portati in questura, dopo sentito le varie versioni delle parti in causa e le testimonianze di chi ha assistito alla scena non vi è stata una denuncia per rissa, perché a fronteggiarsi sono stati principalmente in due, ma denunce per lesioni e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.