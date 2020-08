Lite tra fidanzati e spunta un coltello, interviene la polizia

Domenica 16 agosto, intorno alle 21, è intervenuta la polizia per una lite tra fidanzati in via Farnesiana.

Un uomo armato di coltello ha minacciato un passante che aveva tentato di intervenire.

Gli agenti hanno intercettato il giovane che ha tentato la fuga mettendosi in macchina, è stato bloccato dalle volanti in via Beati. Spontaneamente ha consegnato il coltello – a serramanico – di 13 centimetri, appoggiandolo sul cruscotto.

Si tratta di un egiziano di 24 anni con precedenti, per violenza e spaccio di sostanze stupefacenti. A fianco a lui un connazionale con precedenti. Durante i controlli si è avvicinata la fidanzata, una macedone di 32 anni, che ha inveito contro gli agenti che stavano operando.

Si è raggruppata un po’ di gente, tra i quali anche l’uomo che aveva richiesto l’intervento, e ne è nato un parapiglia. L’egiziano è stato così portato in questura. Secondo la testimonianza fornita dal testimone, questo sarebbe intervenuto perché aveva visto la donna in difficoltà e in lacrime, si è avvicinato e l’egiziano ha estratto il coltello e lo ha minacciato.

Secondo la testimonianza fornita da un’altra persona , la donna stava partecipando a una grigliata quando è stata raggiunta dal fidanzato e dal suo amico. Una scena che il fidanzato potrebbe non aver gradito, e per questo avrebbero litigato e il 24enne le ha strappato il cellulare buttandolo a terra.

L’egiziano e stato denunciato per resistenza minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.