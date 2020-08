Manutenzione rete idrica a Fiorenzuola, stop all’acqua tra il 31 agosto e il primo settembre

Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Fiorenzuola: la prossima settimana è in calendario un intervento di Ireti che consentirà il potenziamento della rete e del collegamento dell’intera città con il campo pozzi situato in località Barabasca, garantendo la fornitura di acqua anche in periodi di siccità.

I lavori si svolgeranno dalle ore 22 di lunedì 31 agosto alle ore 2 di martedì 1 settembre e prevedono la sospensione della fornitura idrica nella località Madonna Arda e case sparse limitrofe per tutta la durata dell’intervento. In questo lasso di tempo potrebbero verificarsi cali di pressione anche nel centro abitato di Fiorenzuola.

Una volta terminati i lavori e ripresa l’erogazione di acqua potabile, saranno attuate le operazioni di pulizia delle tubature per rimuovere gli eventuali depositi; si potrà quindi verificare una certa torbidità dell’acqua, che potrà essere facilmente superata facendola scorrere un poco dai rubinetti.