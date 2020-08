“Miss Monnalisa nel mondo”, sabato a Nibbiano la selezione regionale

Si svolgerà sabato 8 agosto a Nibbiano, nel comune di Alta Val Tidone (Piacenza), la selezione regionale di ‘Miss Monnalisa nel mondo’.

“Negli anni – spiegano gli organizzatori del concorso – ‘Miss Monnalisa nel mondo’ è diventato un vero e proprio ‘Carro di Tespi’ con a bordo sia la parte di concorso e moda, ma anche di cabaret, musica e ospiti vip. Questa mescolanza fa sì che molte delle ragazze transitate dagli eventi di patron Cesare Morgantini abbiano trovato in pianta stabile lavoro nel mondo della moda, dello spettacolo e della tv. Il presidente della giuria della selezione in programma sarà un amico del concorso, il cronista della gastronomia Edoardo Raspelli, che lo scorso anno ha affiancato alla fascia di ‘Miss Monnalisa’ la sue personale ‘Miss Senza Trucco’, che cerca di individuare tra le partecipanti la bellezza meno artefatta dal trucco e dal make up”. “Ho pensato – spiega Raspelli – di valorizzare la bellezza acqua e sapone e alla finale 2019 le ragazze di ‘Miss Monnalisa nel mondo’ hanno fatto passerella alle nove del mattino senza trucco davanti alla giuria, che poi ha stilato una speciale classifica. L’idea della ‘Miss Senza Trucco’ è poi piaciuta anche ad Oliviero Toscani, che di questo ha parlato a lungo in radio”.

“Tre – viene anticipato – saranno le sfilate delle ragazze che si iscriveranno alla selezione: casual, elegante e in costume presentate da Andrea Guasco, giornalista conduttore de ‘Il Giusto Peso’ su Grp televisione e Telecupole, mentre gli intervalli comici e di cabaret saranno di Beppe Altissimi di “Colorado Caffè”, che, con le sue pillole ‘Ridi con il Beppe’, ha imperversato sui social durante la quarantena, periodo che se da un lato ha tarpato le ali al volo che il concorso stava percorrendo, dall’altro ha stretto intorno a ‘Miss Monnalisa nel Mondo’ un gruppo di lavoro affiatato e competente in grado di garantire, come dice il patron, che ‘Miss Monnalisa è il primo passo verso il successo'”.

“Alcuni posti – informano gli organizzatori – sono ancora disponibili per chi volesse partecipare (basta avere 16 anni e una altezza sopra 165 cm) al numero 39 334 756 6306″. La serata si svolgerà nella piazza del paese, a partire dalle 21, ed avrà copertura, in sintesi, su Telecupole (canali 15 del digitale terrestre in Piemonte, 119 in Lombardia, Tivù Sat 422 e Sky 824) e su www.ilgiustopeso.news”.

Photo credits: Camillo Dosi