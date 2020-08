Mobilità sostenibile, i comuni di Farini e Zerba premiati con due e-bike da Anci e Iren

Proclamati i 50 vincitori del concorso “Tandem. Bici in Comune”, promosso da Iren in collaborazione con Anci per mettere in evidenza le “buone pratiche” in materia di economia circolare, sostenibilità ambientale e mobilità alternativa, realizzate da parte dei piccoli Comuni.

Il premio, riservato ai municipi con meno di 3.000 abitanti, ha avuto una buona partecipazione ed ha visto oltre 140 domande presentate. Tra i vincitori anche i comuni di Farini e Zerba (Piacenza), che – così come gli altri premiati – come riconoscimento per il suo ruolo di motore dello sviluppo sostenibile, in special modo in questa fase di ripresa, nella quale si sta rivelando fondamentale ripensare anche un approccio nuovo non solo alla mobilità, ma alla socialità tutta, riceveranno due e-bike.

Ad assegnare il riconoscimento, che ha visto fra i premiati Comuni di ogni parte d’Italia, dall’Emilia alla Calabria, dalla Liguria alla Puglia, è stata una giuria composta da Antonella Galdi, Vice Segretario Generale Anci; Francesco Castellone, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Iren, e Paolo Pileri, Docente di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e Responsabile scientifico di “VENTO”, il progetto di ciclovia di 700 km tra VENezia e TOrino che ha dato impulso alla pianificazione cicloturistica nazionale.

“Tandem. Bici in Comune” – sottolineano gli organizzatori – ha voluto riconoscere i progetti innovativi capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei cittadini, ma anche dei turisti o dei visitatori occasionali e quindi sulla qualità della vita complessiva delle singole comunità. Fra i premiati, si segnalano progetti di concreta solidarietà sociale, iniziative di mobilità alternativa in comuni montani, azioni di promozione e riscoperta di aree turistiche ed archeologiche. Con questo progetto – aggiungono – e con questa collaborazione con Anci, Iren ha voluto testimoniare concretamente la propria volontà di contribuire alla crescita, in particolare delle piccole realtà locali, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu al 2030 e delle politiche nazionali in tema di ambiente.

“Partecipiamo con convinzione a ogni iniziativa volta a sostenere la mobilità alternativa, l’economia circolare e l’innovazione – sottolinea il presidente dell’Anci Antonio Decaro -. Questo premio ha rappresentato un’ulteriore occasione per i Comuni che, procedendo anche con creatività e spirito di iniziativa, sperimentano soluzioni in questo campo fondamentale”. Per Renato Boero, Presidente di Iren, “il successo avuto dall’iniziativa testimonia concretamente come il nostro Paese sia ricco di potenzialità e di progettualità che, spesso, necessitano solo di avere un “faro” che le illumini, per poter essere valorizzate adeguatamente. Anche proposte dalla valenza fortemente simbolica come quella rappresentata da “Tandem. Bici in Comune”, che abbiamo portato avanti con convinzione insieme ad Anci, in questo anno in cui celebriamo il primo decennio della nostra Società, possono essere un segnale interessante che va in questa direzione”.

“La ripartenza dopo lo stop provocato dal coronavirus ci vede protagonisti, – ha commentato l’Amministratore Delegato di Iren, Massimiliano Bianco – pronti con il nostro impegno quotidiano, gli investimenti concreti e i progetti innovativi a dare il nostro contributo. Da sempre Iren è attenta a favorire lo sviluppo dei territori, ma ora che, in linea con il proprio Piano Industriale, si pone come player nazionale, aver promosso “Tandem” ci riempie di soddisfazione perché ci ha permesso di conoscere e far conoscere alcuni aspetti positivi della nostra Italia”.

I Comuni vincitori: Albaredo per San Marco (SO); Ameno (NO); Apecchio (PS); Berceto (PR); Bulciago (LC); Camino (AL); Castiglione a Casauria (PE); Cella Monte (AL); Celle San Vito (FG); Celleno (VT); Charvensod (AO); Condrò (ME); Farini (PC); Fiano (TO); Furci (CH); Gifflengo (BI); Lauriano (TO); Locana (TO); Merana (AL); Moncrivello (VC); Montegiordano (CS); Monterodomo (CH); Montesalentino (LE); Nociglia (LE); Ottati (SA); Palata (CB); Palazzolo sul Senio (FI); Paludi (CS); Parrano (TP); Rapino (CH); Rifreddo (CN); Rocca Massima (LT); Roseto Valfortore (FG); San Costantino Calabro (VV); San Giovanni del Dosso (MN); Santa Flora (GR); Sant’Agata d’Esaro (CS); Sant’Agata sul Santerno (RA); Serravalle di Chienti (MC); Smerillo (FM); Tocco da Casauria (PE); Torrioni (AV); Tufillo (CH); Turriaco (GO); Valdengo (BI); Verres (AO); Vetto (RE); Viù (TO); Vobbia (GE) e Zerba (PC).