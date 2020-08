Movida in sicurezza, tra venerdì e sabato controllate 40 persone in due locali di Piacenza

Controlli anti-covid: i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Piacenza in azione, tra venerdì e sabato, presso due locali pubblici della città.

Durante le verifiche – informano i militari – non sono state riscontrate irregolarità e non sono state comminate sanzioni in violazione alle normative anti assembramento e per la tutela della salute pubblica. Complessivamente sono stati controllati una quarantina di avventori.

Particolare attenzione – precisano i carabinieri -, poi, è stata posta anche sulla prevenzione degli assembramenti in strada, nei luoghi solitamente frequentati da giovani, o fuori dai locali pubblici per far rispettare il divieto di assembramento, contingentamento, e il rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Due verifiche sono state eseguite alla fine dello Stradone Farnese nei pressi della fontana di Piazzale della Libertà, perché erano stati segnalati alcuni assembramenti di giovani.