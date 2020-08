Musica a tutto volume dal self service in via Colombo, i vigili del fuoco staccano l’altoparlante

Musica a tutto volume, alle 2 della notte del 21 agosto, in un punto di ristoro self service in via Colombo a Piacenza.

Una situazione divenuta insostenibile per i residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento della polizia.

Dopo aver cercato di contattare inutilmente – tramite il call center – i gestori del servizio per ovviare al problema, si è deciso di procedere al distacco dell’altoparlante, posizionato sul soffitto del locale (si tratta di distributori automatici di bevande e altri generi alimentari) con l’ausilio dei vigili del fuoco di Piacenza.