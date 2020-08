Musica ai Giardini, secondo appuntamento all’insegna dello swing con i Jumping Jive

Secondo appuntamento musicale martedì 11 agosto – con inizio alle ore 21.30 presso il gazebo sito all’interno dei Giardini Margherita (angolo via dei Mille – via Alberoni) – per la rassegna Musica ai Giardini 2020, giunta alla diciottesima edizione e organizzata da Arci Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, Assessorato alla Cultura.

Ad esibirsi sarà il trio Jumping Jive composto Roberto Meroni (sax tenore e clarinetto), Silvano Tamburini (piano) e Marcello Colò (batteria), con un repertorio che spazia dalla musica piacevole e ballabile dello swing passando ad un’espressione più difficile fatta di irregolarità ritmiche e frasi estremamente frammentate. La rivoluzione stilistica rappresentata dal “bebop”, dal ritmo scattante e frenetico, cercando di recuperare gli aspetti più profondi della musica jazz.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano e l’ingresso sarà come sempre gratuito. Saranno in vigore le restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 come da protocollo regionale: distanziamento interpersonale, mascherina obbligatoria fino al posto a sedere, divieto di assembramento.