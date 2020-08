Non ce l’ha fatta la bambina di 4 anni caduta nella piscina

Non ce l’ha fatta la bambina di soli 4 anni caduta nella piscina all’interno di un’abitazione di via Rigolli a Piacenza.

Il cuore della piccola ha cessato di battere all’ospedale di Bergamo, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo l’incidente. Tutto era accaduto nel primo pomeriggio del 3 agosto: a lanciare l’allarme i famigliari della bimba, di origine marocchina, che sarebbe caduta accidentalmente all’interno della piscina.

Sul posto si erano portati i soccorsi del 118 – che avevano allertato anche l’eliambulanza decollata da Parma – con l’ambulanza della Pubblica Assistenza insieme all’autoinfermieristica del 118. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, era stata poi trasferita in volo all’ospedale di Bergamo. Degli accertamenti su quanto accaduto si sta occupando la polizia.

E’ la seconda tragedia che avviene in provincia nel giro di poche settimane: nella frazione di Incrociata di Calendasco, un bimbo di 2 anni era stato soccorso dopo essere caduto in una piccola piscina collocata in giardino: il cuore del piccolo aveva cessato di battere all’ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato.