Nuova gestione per Spazio 4.0: L’Arco e Officine Gutenberg si aggiudicano il bando

Il centro di aggregazione polivalente “Spazio4.0” di via Manzoni a Piacenza avrà dal prossimo 1 settembre una nuova gestione.

Al bando del Comune di Piacenza avevano partecipato due realtà, gli attuali gestori Placentia Superba asd e la RTI formata dalle cooperative sociali L’Arco e Officine Gutenberg, risultate vincitrici: l’affidamento durerà fino al 31 agosto 2023.

Commenta la presidente de L’Arco, Paola Bersani: “Siamo felici di poter attuare un progetto per tutta la comunità, ampiamente condiviso con decine di soggetti che hanno animato la scena culturale cittadina degli ultimi anni, perché Spazio4 possa tornare a proporsi come un luogo di creatività e contaminazione. Sono infatti davvero tante le realtà che hanno offerto la loro collaborazione per attivare insieme a noi attività educative, sportive, musicali, formative, cinematografiche, letterarie, con attenzione anche ai temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, per tutte le età.”