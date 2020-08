Nuovo appello dell’Ausl: “Faccia il tampone anche chi era al Colle a Ferragosto”

Nuovo invito dell’Ausl di Piacenza: “Anche chi era in discoteca “Il Colle San Giuseppe” di Alseno la sera del 15 agosto faccia il tampone”. Prolungato l’orario dell’ambulatorio dedicato.

In relazione al caso della presenza di una persona positiva nel locale di Colle San Giuseppe di Alseno – si legge in una nota -, l’azienda Usl di Piacenza informa che l’indagine epidemiologica svolta dal Servizio di Igiene Pubblica di Parma in collaborazione con i gestori sulla persona positiva a Covid-19 che aveva frequentato la discoteca S. Giuseppe in Comune di Alseno nella serata del 14 agosto 2020, ha appurato che la stessa ha frequentato il medesimo locale anche nel tardo pomeriggio della giornata di ferragosto.

Per questo motivo l’Igiene pubblica di Piacenza estende l’invito ad effettuare tampone di controllo, oltre a coloro che erano presenti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto, anche alle persone che hanno frequentato la discoteca “Il Colle” di Alseno nella giornata di sabato 15 agosto dalle ore 17 in poi. Per far fronte all’aumentato numero di richieste, l’ambulatorio dedicato a chi ha frequentato la discoteca nelle date e negli orari indicati e residenti in provincia di Piacenza accetterà prenotazioni oltre che per oggi pomeriggio anche per la giornata di domani 20 agosto, sempre dalle ore 14 alle ore 18. E’ necessario prenotarsi telefonando al numero verde del cuptel 800.651.941

Si ricorda che per i residenti in provincia di Parma invece, i tamponi saranno effettuati oggi e domani dalle 8.00 nella postazione posta all’esterno dell’Ospedale di Vaio. I cittadini parmigiani devono prenotarsi telefonando al numero 0521 396436.

(la foto del locale è tratta dalla pagina Facebook del Colle S. Giuseppe)