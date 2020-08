Nuovo sindacato carabinieri “Segnaleremo in Procura messaggi d’odio contro le forze di polizia”

La nota stampa

Il Nuovo Sindacato Carabinieri Segreteria “Emilia Romagna” prosegue alacremente la sua opera di monitoraggio dei siti web della provincia di Piacenza, provvedendo a segnalare a quella Procura tutte quelle situazioni i cui contenuti fomentano un ingiustificato e pericoloso clima di odio o che istigano, velatamente o esplicitamente, alla violenza contro le forze di Polizia.

Non si può non constatare l’eccessiva enfasi mediatica, volutamente calibrata e sottolineata dagli organi investigativi, di un fatto che – a parere del Segretario Regionale Generale Armando De Angelis – andava gestito con più senso dello Stato ed equilibrio proprio per evitare quanto sta accadendo: la disaffezione e la sfiducia di una piccola parte di cittadini. D’altronde, non bisogna dimenticare che il tutto è partito dalle dichiarazioni di un carabiniere: a riprova che il sistema di anticorpi agli attacchi dei criminali che si infiltrano nella Istituzione è ben funzionante nell’Arma. E’ bene ricordarlo: nessuno di chi è preposto a vagliare giuridicamente l’operato dei Carabinieri ha mai sollevato dubbi o non convalidato gli arresti, che da come rappresentato dalla stampa, appaiono – “icto oculi”- tutti fotocopia.

Orbene, il Nuovo Sindacato – riferisce la Segretaria Valentina Sorrenti – non cerca polemiche ed infatti è il primo a chiedere un veloce processo e una pesante condanna degli autori – se i fatti verranno provati in sede dibattimentale – senza se e senza ma. Bisogna però riportare gli avvenimenti nel giusto alveo, prosegue il Segretario Giovanni Morgese: se si analizzano i comportamenti tenuti dai soggetti, di eccezionale gravità, rispetto alla generalità di altrettanti episodi “spregevoli”, proprio perché commessi da tutori dell’ordine, vi è solo l’anomalo sequestro – a nostro avviso – dell’unico certo innocente: lo stabile adibito a Caserma.

Questo Sindacato non è preoccupato – continuano i Segretari Davide Cutrino e Salvatore Pacia – dalla delirante propaganda “anti polizia” in atto da parte di movimenti nati solo per denigrare e diffamare tutto quello che può rappresentare il concetto organizzato di Stato, forze dell’ordine compreso: quanto dal messaggio “violento” che potrebbe essere recepito da menti deboli e instabili come un invito a colpire indiscriminatamente le forze di polizia.

Ecco perché unanimemente la Segreteria Regionale, con i Segretari Loparco, Saputo, Scirpoli e Berni, fa appello alla Istituzioni invitandole a fornire alla stampa tutte le notizie utili sui fatti de quo (perché il diritto di cronaca è certamente uno dei pilastri della democrazia), ma con minore “protagonismo”, perché i processi vanno fatti nelle aule giudiziarie. Nel medioevo venivano svolte nelle piazze: ma il medioevo è finito, forse.