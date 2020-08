Ok ai premi di risultato per i direttori generali delle aziende sanitarie “Buon lavoro svolto”

La Giunta regionale ha accolto le proposte dell’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) relative alla valutazione dei direttori generali della Giunta stessa, delle Agenzie regionali (Intercent-ER, Agrea, Agenzia di Protezione Civile, Agenzia Sanitaria e Sociale, Agenzia per la ricostruzione-sisma 2012) e dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali (Ibacn), ai direttori generali di Arpae, Er.Go e dell’Agenzia regionale per il lavoro (Arl) e ai direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale (Ausl e Ospedaliere).

Il quadro complessivo delle valutazioni – spiega la Regione – conferma il più che buon livello delle performance raggiunte dalle diverse direzioni e agenzie regionali, con una media superiore al 92% in termini di realizzazione degli obiettivi. Per quanto riguarda i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali e dell’Istituto ortopedico Rizzoli, tra cui il dg dell’Ausl Piacenza Luca Baldino, il compenso variabile previsto nei rispettivi contratti (definito dalla Regione nella misura massima del 10%) va da un minimo del 8,9% a un massimo del 9,3%.

Dal punto di vista delle risorse impiegate – precisa l’Ente di via Aldo Moro – si registra un risparmio complessivo sui premi di risultato di direttori generali della Giunta e delle Agenzie della Regione Emilia-Romagna pari a oltre 10 mila euro nel 2019 rispetto all’anno precedente, che conferma e rafforza il risparmio registrato negli scorsi anni. “Questo atto adottato dalla Giunta Regionale dimostra i risultati raggiunti dal sistema regionale nel suo complesso – ha commentato l’assessore al Bilancio e Organizzazione, Paolo Calvano -. Il quadro socioeconomico regionale del 2019 dimostra il buon lavoro svolto, grazie anche all’apporto dato dai diversi direttori generali della Regione e delle Aziende sanitarie, come confermato dalla valutazione dell’organismo indipendente. Si tratta di effetti positivi- aggiunge l’assessore- che ci permettono di raggiungere obiettivi sempre più importanti, consolidando una gestione virtuosa, che vogliamo ancora migliore, per risposte sempre più efficaci a cittadini, famiglie e imprese”.