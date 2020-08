Omicidio Elisa Pomarelli, aperto il processo: Massimo Sebastiani in aula

Si è aperto questa mattina (4 agosto), con l’udienza preliminare in Tribunale a Piacenza, il processo per la morte di Elisa Pomarelli, la ragazza piacentina di 28 anni il cui corpo senza vita venne ritrovato il 7 settembre del 2019.

Accusato di omicidio volontario, aggravato dalla minorata difesa della ragazza, e distruzione di cadavere è il 45enne Massimo Sebastiani, amico di Elisa e reo confesso di averla uccisa. L’uomo (nella foto al suo arrivo in tribunale), difeso dall’avvocato Mauro Pontini, è presente in aula. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto avvenne il 25 agosto dello scorso anno, dopo che la coppia si era incontrata per pranzare insieme. L’omicidio si sarebbe consumato in pochi minuti nel primo pomeriggio all’interno del pollaio dell’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto, dopo una discussione tra i due.

L’uomo si era quindi dato alla fuga ed era stato rintracciato 13 giorni dopo a Sariano di Gropparello nei pressi dell’abitazione dell’amico Silvio Perazzi, nella quale si sarebbe nascosto per alcuni giorni. Proprio nelle vicinanze della stessa casa era stato rinvenuto, sepolto in un bosco, il corpo di Elisa Pomarelli. A distanza di quasi un anno, il funerale della ragazza non è ancora stato celebrato: dopo il nulla osta della Procura, arrivato solo recentemente, e alcuni problemi di natura burocratica la cerimonia dovrebbe essere fissata nei prossimi giorni.

