“Operazione matricola”, summer school di orientamento in Cattolica

Proseguono a Piacenza le attività di orientamento dell’università Cattolica, dedicate ai ragazzi che vogliono iniziare a muovere i primi passi all’interno del mondo universitario vivendo le lezioni da vera matricola.

Domani giovedì 27 agosto sarà la giornata di “ Sperimenta la didattica: segui le lezioni universitarie ”.

Sarà possibile entrare nelle aule virtuali e seguire, tra le altre, anche lezioni di docenti dei corsi di laurea del campus di Piacenza. Per la facoltà di Economia e Giurisprudenza interverranno le prof. Francesca Negri e Fernanda Faini, per Scienze agrarie, alimentari e ambientali la prof. Lucrezia Lamastra, per Scienze della formazione la prof. Paola Molteni.

Alle ore 18 sarà la volta dell’incontro dedicato ai genitori “Conoscere l’università per accompagnare i figli nella scelta” a cura del dott. Michele Faldi e della prof.ssa Emanuela Confalonieri.

Venerdì 28 agosto la giornata “A tu per tu con gli studenti e lo staff dell’Orientamento” sarà dedicata al confronto con i tutor di facoltà che saranno a disposizione, su prenotazione, per colloqui di orientamento individuali.

Il programma dettagliato delle giornate è online al link https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-operazione-matricola-cuoreeragione-summer-school-di-orientamento