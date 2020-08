Piace scatenato sul mercato: tre colpi in entrata in due giorni

Grandi manovre sul fronte mercato in casa Piacenza Calcio: ufficializzati in due giorni tre acquisti.

Due di questi riguardano il reparto offensivo: dopo l’arrivo dal Savona dell’attaccante classe ’97 Giorgio Siani, ufficializzato in occasione del pre-raduno al Barino nella mattinata del 7 agosto, il club biancorosso ha infatti fatto sapere di aver chiuso anche l’affare Kayro Flores Heatley. Il giocatore, attaccante classe 1998 di nazionalità italiana ma con padre nicaraguense e madre inglese, ha siglato un accordo annuale con opzione di rinnovo sul secondo. Nelle ultime stagioni ha sempre militato in Serie C con le maglie di Südtirol, Cavese e Arzignano Valchiampo.

Ieri, 7 agosto, il Piace ha inoltre finalizzato un altro colpo in entrata, questa volta in difesa. Il terzino classe 2000, scuola Palermo, Gabriele Daniello ha infatti firmato il contratto che lo lega ai colori biancorossi e grazie al quale sarà subito a disposizione di mister Vincenzo Manzo per i primi allenamenti stagionali. Daniello, dopo la stagione di esordio in prima squadra, con la maglia dell’Isola Capo Rizzuto, lo scorso anno ha collezionato 25 presenze con un goal vestendo la casacca del Licata in Serie D.