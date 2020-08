Piacenza baseball, domenica amichevole a Parma contro la Crocetta

Ripresi gli allenamenti, il Piacenza Baseball preparerà il rientro in campionato previsto a Milano il 13 settembre affrontando domenica in amichevole la Crocetta Parma.

Inizio alle 11 al diamante di San Pancrazio per un test-match “lungo” che andrà oltre i 9 innings in funzione delle esigenze legate all’impiego dei rispettivi lanciatori. Scontato che i due manager Agosti e Begani vogliano impiegare tutte le rose a disposizione e che quindi anche i tempi della partita finiscano per esserne condizionati. Una sorta di allenamento congiunto che precede il doppio incontro amichevole calendariato per domenica 6 settembre al De Benedetti (finalmente aperto al pubblico) contro il Brescia di A2.

Tornando alla Crocetta, trattasi di avversario di pari categoria ma in odore di promozione, se è vero che comanda autoritariamente il girone C di serie B con 7 vittorie ed una sola sconfitta.