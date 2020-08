Piacenza riparte dalla musica, ecco il calendario del Jazz Fest reloaded

Si riprende a settembre da dove si era dovuto interrompere a fine febbraio. Il Piacenza Jazz Fest ha avuto il triste primato di essere il primissimo tra i grandi eventi già in calendario l‘inverno scorso a essere prima sospeso e poi annullato dallo tsunami Covid-19. La quarantena e le nuove regole hanno colpito duramente il settore degli eventi dal vivo, ma l’associazione Piacenza Jazz Club ha voluto riprovarci non appena le condizioni lo hanno permesso, osservando scrupolosamente le precise regole che sono state stilate per il settore artistico. Già nel corso dell’estate si è regolarmente svolta la rassegna estiva Summertime in Jazz nelle valli piacentine dei fiumi Trebbia e Arda; di solito una prosecuzione che quest’anno ha suonato più come un’anticipazione in vista della ripresa autunnale. “Volevamo lasciare un segno in questo 2020 così particolare – commenta il direttore artistico Gianni Azzali – perché riteniamo che si debba riportare il pubblico il prima possibile a godere della musica dal vivo, vincendo con gradualità i timori e recuperando quella serenità che rappresenta buona parte della qualità della nostra vita”. “Crediamo – continua Gianni Azzali – che il pubblico ci sarà grato per le stupende proposte di un cartellone che abbiamo definito ‘reloaded’, ovvero di una diciassettesima edizione aggiornata, ricaricata, recuperata con tanto entusiasmo, con la fondata certezza che scommettere sulla musica di qualità e sulla cultura non è mai un esercizio fine a se stesso, ma porta sempre i suoi buoni frutti e ora più che mai ne abbiamo tutti un gran bisogno”.

Il Piacenza Jazz Fest è organizzato come sempre dal Piacenza Jazz Club grazie al fondamentale sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, a quello della Regione Emilia-Romagna di altre realtà private del territorio; si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Piacenza e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT.

IL CARTELLONE PRINCIPALE

Il programma del cartellone principale vedrà importanti nomi di jazzisti italiani insieme, al di là di ogni più rosea previsione, a molti artisti del panorama internazionale. In questa scelta è chiaro l’intento per il Piacenza Jazz Fest 2020, nonostante le evidenti difficoltà dovute al momento, di mantenere intatta tutta la sua ricchezza artistica che è anche uno dei suoi marchi di riconoscibilità.

Saranno sei le serate in programma, tutte di sabato (tranne una domenicale), ospitate negli spazi che sono stati ritenuti più idonei a ospitare concerti nel più rigoroso rispetto di tutte le normative e le ordinanze relative alla sicurezza degli spettacoli dal vivo, compresa l’applicazione della distanza tra gli spettatori, in seguito alla quale i posti disponibili saranno limitati. Per ovviare a questa diminuzione, tutti gli appuntamenti prevedono un doppio spettacolo: il primo alle 19:30 e il secondo alle 22:00 (tranne per quelli dell’11 ottobre che, essendo di domenica, vengono anticipati).

Ad aprire questa edizione “Reloaded” la sera del 19 settembre al Teatro President (via Manfredi, PC) sarà l’estroso trombonista Gianluca Petrella nella sua versione più avveniristica che prende il nome di “Cosmic Renaissance” e si ispira alla musica di un’icona come Sun Ra. Ad accompagnarlo ci saranno quattro musicisti di talento che sanno bene come assecondare il leader in esplorazioni musicali che fondono spiritualità e fisicità.

Per il secondo concerto si esibirà Kurt Rosenwinkel, un grande maestro dallo stile inconfondibile fatto di ricerca del suono, armonia e fraseggio fluido, con ancora un lungo futuro davanti e un passato già ricco di collaborazioni importanti coi più grandi musicisti in circolazione. Questa stella della chitarra, che avrebbe dovuto esibirsi lo scorso giugno in apertura del tour europeo del suo grande estimatore Eric Clapton, ora rinviato al 2021, sarà invece a Piacenza, sempre al Teatro President, il 26 settembre insieme agli altri due rodatissimi e fidati musicisti del suo trio, l’icona italiana del basso elettrico Dario Deidda e il mitico batterista americano Greg Hutcherson.

Confermatissimo il concerto con il trio del sublime pianista Enrico Pieranunzi e l’ensemble strumentale “JAS & OFI”, diretto da Michele Corcella che ha per titolo “Blues on Bach. The music of John Lewis” e già previsto la scorsa primavera. Per l’occasione la sera di sabato 3 ottobre presso lo Spazio Rotative sarà presentato un grande lavoro di ricerca e orchestrazione realizzato a quattro mani da Pieranunzi e Corcella e portato in scena con un gruppo strumentale formato da cinque archi e cinque fiati che interagirà con il trio jazz. A seguire, la mattina della domenica presso la Galleria d’Arte “Ricci Oddi”, si terrà l’unica lezione – concerto di questa edizione, mantenuta anch’essa grazie alla disponibilità del maestro, sul tema del rapporto tra la musica classica e il Blues, insieme al musicologo Luca Bragalini.

Alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni (via E. Parmense, con un primo spettacolo alle ore 17.00 e il secondo alle 19.00) il Jazz Fest porterà due concerti da sogno. Il primo in programma domenica 11 ottobre vedrà protagonisti niente meno che i divini John Scofield e Dave Holland, non solo due punti di riferimento e autorità assolute, ciascuno per il proprio strumento – chitarra e basso – ma ancora capaci di tracciare nuove strade e di reinventarsi nuovi percorsi musicali. Un vero evento da non lasciarsi scappare.

Per conoscere chi si esibirà nelle serate previste al Teatro President e alla Sala degli Arazzi rispettivamente sabato 17 e sabato 24 ottobre bisognerà attendere ancora qualche giorno. Infatti purtroppo i tour previsti in Italia del trombettista Avishai Cohen e dei mitici Yellowjackets, tutti artisti provenienti dagli Stati Uniti inizialmente in cartellone, sono stati annullati causa i problemi legati al Covid-19.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Per i possessori della tessera del Piacenza Jazz Club 2020 sono previsti degli sconti sui biglietti del cartellone principale. Sottoscrivendola, non solo si entra a far parte, in qualità di Soci, dell’associazione che organizza il festival, ma si dà un sostegno concreto a una realtà che ha dovuto affrontare, così come tutto il mondo della cultura, un periodo di grandi difficoltà in seguito alle restrizioni di questo periodo drammatico.

Scegliendo di fare la tessera in questo 2020 si sceglie di aiutare in maniera concreta l’associazione e l’esistenza di tutte le sue varie attività, come il festival e il Milestone. Saremo onorati di annoverarvi tra i soci 2020.

Validi i voucher relativi ai concerti annullati lo scorso marzo.



BIGLIETTI

Tutti i concerti:

Interi € 22** – Ridotti € 18*

**Riduzione di 1 € per i possessori della carta soci COOP

Per info sugli orari della biglietteria si veda sotto.

ABBONAMENTI

Costo abbonamenti a 4 concerti (19/09, 26/09, 11/10, 24/10):

Intero € 55 – Ridotto € 45*

*Riduzione applicata agli over 65, under 20 e Soci Piacenza Jazz Club

Riduzione anche per gli studenti del Conservatorio Nicolini (solo per i concerti in abbonamento)

Gli studenti di Piacenza e provincia fino alla secondaria superiore e con elenco inviato dalla segreteria della scuola ad ogni evento, potranno usufruire di un ingresso privilegiato a € 5 fino ad esaurimento posti disponibili (solo per i concerti in abbonamento).

PREVENDITE LOCALI E NAZIONALI

Piacenza Jazz Club via Musso, 5 Piacenza – La prevendita degli abbonamenti sarà disponibile dal 31 agosto 2020 per tutti, ma avranno diritto all’acquisto dei singoli biglietti solo i Soci del Piacenza Jazz Club, mentre per tutti dal 7 settembre 2020 presso la sede del Piacenza Jazz Club in via Musso n. 5 a Piacenza, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.30.

Tabaccherie/ricevitorie Sisal di tutta Italia: prenotando il biglietto e passandolo poi a ritirare (costo del servizio € 2,50 a biglietto)

PREVENDITE ONLINE

www.diyticket.it con un diritto di prevendita € 2,50 per biglietto