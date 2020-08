Podenzano, esce di strada con l’auto: 55enne perde la vita

Tragico incidente nella prima mattinata di martedì 4 agosto nel piacentino: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria vettura.

E’ accaduto poco dopo le 7 in località Ca’ Gatti di Podenzano (Piacenza). L’uomo, alla guida di una Fiat Punto, probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato finendo fuori strada e, dopo aver attraversato un campo, ha finito la propria corsa nei pressi di un canale (nelle foto). Sul posto si sono portati i soccorsi, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza San Giorgio e l’automedica del 118 intervenute insieme ai vigili del fuoco: purtroppo per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.