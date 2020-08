Muore dopo un malore a Pontenure, in pieno centro del paese.

La vittima è un 77enne, che ha accusato un malessere mentre stava passeggiando lungo la via Emilia, tra l’ingresso di Parco Raggio e la chiesa.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto l’ambulanza Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, l’auto infermieristica 118 della postazione di Roveleto di Cadeo e automedica 118 del pronto soccorso di Piacenza, così come i carabinieri della stazione locale, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.