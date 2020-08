Positivo all’alcooltest dopo un incidente : patente ritirata e denuncia per un 25enne

La notte del 9 agosto 2020, alle 2 e 30 circa, un operaio, celibe, di 25 anni, residente a Fiorenzuola d’Arda, con un’autovettura non di proprietà ma che aveva in uso è stato coinvolto in un sinistro stradale in Alseno (Piacenza) per fortuna senza gravi conseguenze.

Il giovane aveva perso il controllo dell’auto finendo in un primo momento nel canale adiacente la statale, per poi proseguire la marcia fino a quando non si è fermato a causa delle avarie riportate in una strada principale di Alseno.

La pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda è intervenuta per i rilievi del caso.

I militari Hanno sottoposto il 25enne alla prova dell’alcoltest; il giovane è risultato positivo evidenziando un valore di 2,38 g/l.

Il 25 enne è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno. La patente di guida è stata subito ritirata.