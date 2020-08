Primo test di stagione per il Piace, amichevole senza reti contro la Pro Patria

Prima amichevole stagionale per il Piacenza che, in trasferta a Busto Arsizio, ha affrontato la Pro Patria in un match terminato col punteggio di 0-0.

Buon test per gli uomini di mister Vincenzo Manzo, che mostrano una discreta condizione andando vicini al gol al 26’ con un destro da fuori di D’Iglio, bloccato dal portiere bustocco, e al minuto 84 con il filtrante di Nicco per Lamesta, salvato solamente dall’intervento coi piedi di Greco.

“Grande emozione prima della partita, anche se era solo un’amichevole, per il mio esordio sulla panchina biancorossa – le parole di Manzo -. Abbiamo affrontato una squadra che per la quasi totalità era la stessa dello scorso campionato. I ragazzi stanno lavorando bene, anche stamattina, applicandosi sui concetti su cui io e il mio staff stiamo puntando”.

IL TABELLINO

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): Greco; Molinari (31′ s.t. Compagnoni), Lombardoni, Boffelli; Cottarelli (1′ s.t. Spizzichino), Ferri (1′ s.t. Colombo), Fietta (1′ s.t. Bertoni), Ghioldi (23′ s.t. Piran), Galli (31′ s.t. Pisan); Le Noci (1′ s.t. Banfi), Parker (23′ s.t. Dellavedova). A disposizione: Di Lernia, Ballarini. All. Javorcic.

PIACENZA CALCIO 1919 (4-3-3): Vettorel; Daniello (34′ s.t. Confalonieri), Corbari, Bruzzone (1′ s.t. Borri), Visconti; Pedone (1′ s.t. Miceli) , D’Iglio (1′ s.t. Corradi 20′ s.t. Casali)), Galazzi (1′ s.t. Nicco); Flores Heatley (1′ s.t. Sylla), Maio (13′ s.t. Lamesta), Villanova (1′ s.t. Siani). A disposizione: Migliore, Bongiorni. All. Manzo.