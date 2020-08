“E’ di oltre 5 milioni e 200 mila euro l’importo complessivo dei ventuno interventi a cura della Provincia di Piacenza che hanno riguardato o stanno interessando soprattutto strade e ponti di Val Nure e Val d’Aveto”. Lo ha sottolineato il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, durante il sopralluogo di questa mattina (27 agosto) nei comuni di Farini e Bettola.

In nove casi gli interventi sono stati eseguiti o avviati già prima di ferragosto, mentre nei restanti dodici casi saranno tutti avviati entro settembre: per la maggior parte rispondono al bisogno di migliorare il piano viabilistico e pertanto le condizioni della circolazione o soddisfano le esigenze di sicurezza di manufatti come i ponti, particolarmente importanti nell’ottica della prevenzione di situazioni di dissesto.

Gli importi complessivi più ingenti sono i 750mila euro per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale lungo Strada Provinciale n. 654R di Val Nure nel territorio dei comuni di Ferriere, Farini e Bettola e i 700mila euro per i lavori di consolidamento strutturale e rifunzionalizzazione del ponte sul torrente Nure e nei tratti adiacenti nel centro abitato di Farini lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure. Sono tra i più rilevanti per importo complessivo – pari a 600mila euro ciascuno – anche i lavori di adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza di altri due ponti lungo la Strada Provinciale 654R di Val Nure: su quello in località Mulino del Nano sono già state installate le barriere di sicurezza stradale adeguate alla normativa vigente, che saranno installate anche sul ponte in località Cantoniera.

Di varia natura – spiega la Provincia – le opere che si sono rese necessarie: alla riqualificazione o alla messa in sicurezza del corpo stradale e dei ponti si sono infatti aggiunti in alcuni casi interventi di difesa della sede stradale dal rischio di caduta massi (come nei comuni di Bettola, Cerignale e Ferriere), di protezione del corpo stradale da fenomeni erosivi (come in Val d‘Aveto), e di stabilizzazione di scarpate rocciose sottese dal piano viabile o di regimazione delle acque superficiali in comune (in comune di Farini). In quattordici casi gli interventi hanno riguardato un unico comune, negli altri casi due o tre comuni insieme. A ricordare tutti i dati e a sottolineare l’importanza per i territori interessati dei ventuno interventi nel loro complesso è stato il presidente Barbieri, che ha anche ringraziato i tecnici della Provincia “per l’ottimo lavoro svolto in un periodo particolarmente delicato”.

Il dirigente del servizio Viabilità della Provincia, Davide Marenghi, ha illustrato lungo il ponte in località Cantoniera e lungo il ponte sul torrente Lavaiana i dettagli delle opere per i due viadotti, entrambi nel comune di Farini ed entrambi sottoposti ad adeguamenti della sicurezza, per poi riassumere a Bettola le caratteristiche dei lavori svolti sulla Strada Provinciale n. 654R di Val Nure, sulla Strada Provinciale n. 39 del Cerro e sulla Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri. Il sindaco di Farini, Cristian Poggioli, ha elogiato la Provincia per lo sforzo fatto per questi lavori, che “migliorano – ha osservato – la sicurezza della viabilità per i residenti e per i turisti, favorendo l’economia locale”. Il sindaco di Bettola, Paolo Negri, si è detto “entusiasta degli interventi che hanno interessato il territorio di Bettola”, definendoli rilevanti per la vitalità e per le prospettive complessive della zona. Il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Sergio Bursi, ha infine ricordato che “una buona viabilità è decisiva in una zona vocata al turismo, anche quello ‘mordi e fuggi’ del weekend”.