Provinciale di Cariseto (Ottone), limitazioni alla circolazione dal 24 agosto al 30 ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di ripristino dei cedimenti della sede stradale in tratti vari lungo la Strada Provinciale n° 52 di Cariseto, in Comune di Ottone.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo – spiega il servizio Viabilità -, si dispone la limitazione della circolazione a senso unico alternato regolato a vista e il limite massimo di velocità a 30 km/h nei tratti di i volta in volta interessati dai lavori lungo la Strada Provinciale n° 52 di Cariseto, dal 24 agosto 2020 al giorno 30 ottobre 2020.