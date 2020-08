Rancan (Lega): “Trasparenza sulle morti per Covid nelle strutture per anziani”

“Dall’assessore alla Sanità Raffaele Donini e dalla Giunta regionale ci aspettiamo trasparenza e rispetto sia per le vittime del Covid che per le loro famiglie: pertanto li invitiamo a rendere pubblici i dati relativi a quelle vere e proprie “stragi” che si sono consumate nelle case di riposo dell’Emilia-Romagna. Promesse e “disponibilità” al dialogo non dicono nulla: fuori i numeri!”

Il capogruppo regionale della Lega ER, il piacentino Matteo Rancan, raccoglie le denunce di Codacons e dei Comitati famiglie delle vittime che chiedono che siano resi noti documenti sino ad oggi “secretati” o comunque mai resi pubblici, relativi a entità e sequenza del disastro.

“Inaccettabile che in questi mesi numerosi famigliari si siano visti negare dalle istituzioni i documenti richiesti. Alla Giunta regionale, come già abbiamo fatto in passato, ribadiamo la richiesta di un atto di responsabilità e trasparenza, affinché renda pubblici i dati complessivi e disaggregati sui decessi nelle strutture per anziani. Sarebbe davvero un brutto segnale da parte di questa Giunta, il costringerci a ricorrere ad un accesso agli atti, per rendere giustizia alle vittime e alle loro famiglie” – conclude il capogruppo della Lega.