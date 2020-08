Il 25 agosto è stato rinvenuto un ordigno, trattasi di un proietto d’artiglieria da 75 mm HE di fabbricazione italiana, risalente al periodo bellico, in un terreno agricolo tra San Bonico e Pittolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno delimitato l’area e segnalato il rinvenimento alla Prefettura.

Nella mattinata del 28 agosto, gli artificieri dell’esercito provenienti dal 2° reggimento genio pontieri sono intervenuti per rimuovere l’ordigno che è stato fatto brillare in un’area idonea. Alle operazioni ha partecipato la Croce Rossa di Piacenza che ha fornito l’assistenza sanitaria. Già in passato nella stessa area era stato recuperato un altro ordigno.