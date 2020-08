Rientro a scuola, Tagliaferri “Da Regione e Governo errori e ritardi, servono linee guida adeguate”

“La Regione Emilia-Romagna come intende affrontare la riapertura delle scuole? Perché ci si è ridotti all’ultimo a convocare riunioni e incontri sul tema scuola? Perché la Regione, pronta a rivendicare la propria autonomia per quel che ha riguardato – con i danni che abbiamo visto – la riapertura di discoteche e stadi non è stata altrettanto solerte per le scuole?”

Sono alcune delle tante domande che il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri rivolge alla Regione con un’interrogazione sul tema della riapertura delle scuole.

“Un milione di studenti, già dalla prima azione della giornata scolastica troveranno un blocco e un’impedimento non da poco, in quanto i mezzi di trasporto pubblico non sono adeguati all’ondata di studenti che si muoverà nelle città italiane dal 14 settembre: evidentemente l’operato della ministra Azzolina e della Giunta regionale non può bastare a permettere un rientro da parte di studenti e studentesse sicuro all’interno delle aule scolastiche”, attacca Tagliaferri, che sottolinea “errori e ritardi della Regione e del Governo”.

“Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta regionale – spiega Tagliaferri – se intenda finalmente diramare, attraverso linee guida adeguate, un programma di rientro a scuola degli studenti e le studentesse emiliano romagnoli per recarsi a scuola in piena sicurezza e in che modo intenda sopperire all’inadeguatezza delle condizioni dei trasporti come quelle dei nostri istituti che sono inaccettabili e che il lockdown ha solo messo in evidenza l’inesistenza di un piano complessivo per garantire il diritto allo studio”.