Ripartono gli appuntamenti Fai, tante iniziative per tutto il mese di settembre

Riparte una nuova stagione di appuntamenti FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella provincia di Piacenza con iniziative organizzate per tutto il mese di settembre. Di seguito il programma delle prossime settimane.

Sabato 5 settembre

FAI Green Hour: a Casa del Giardiniere

Il Gruppo FAI di Monticelli d’Ongina vi aspetta “A Casa del Giardiniere” per un appuntamento speciale all’insegna della bellezza, della natura e della sostenibilità.

Ore 17 – RITROVO E ACCREDITO PARTECIPANTI

Ritrovo presso l’azienda florovivaistica Bearesi in Loc. Bonissima, Monticelli d’Ongina, PC 29010

Ore 17.30 – INIZIO VISITE CULTURALI

Visita guidata alla serra adibita a Museo del Giardinaggio e percorso itinerante nel verde, con letture a tema giardino

Ore 19 – APERITIVO IN GIARDINO

A cura di Tenda Rossa 2.0, aperto ai volontari FAI della provincia e a tutti i visitatori

SERATA a tema GREEN: per immergervi nell’atmosfera e non passare inosservati, indossate un dettaglio verde

Evento su prenotazione, con possibilità di scegliere tra 3 diversi pacchetti:

– Solo visite culturali, a contributo minimo di 3€ per gli iscritti FAI e di 5€ per i non iscritti

– Solo aperitivo, a contributo minimo di 12€ per gli iscritti FAI e di 15€ per i non iscritti

– Visite culturali e aperitivo, a contributo minimo di 15€ per gli iscritti FAI e di 20€ per i non iscritti

Una bella serata di fine estate da trascorrere insieme per ringraziare i volontari FAI della preziosa collaborazione e per ritrovare tutti i nostri iscritti, i visitatori, i curiosi, gli appassionati e soprattutto i sempre fedelissimi sostenitori del FAI e ringraziarli del continuo supporto anche in un momento così difficile per tutti. Per i volontari che hanno partecipato attivamente agli eventi del primo semestre del 2020, l’aperitivo sarà offerto dalla Delegazione FAI di Piacenza (rimane necessaria la prenotazione). Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, la prenotazione è obbligatoria. Si prega di confermare la propria partecipazione alle visite e all’aperitivo entro giovedì 3 settembre scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it o contattando il punto FAI di Monticelli, Agenzia Viaggi Merli Travel, specificando al momento della prenotazione il pacchetto scelto, i nominativi dei partecipanti, un numero di telefono e il numero di tessera, se iscritti FAI.

Evento aperto a tutti con possibilità di iscriversi al FAI o di rinnovare la propria iscrizione.

– – – –

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2020

BOBBIO IL CASTELLO IN FIORE

A cura del Gruppo FAI Bobbio una mostra mercato di piante, artigianato artistico, prodotti alimentari nella cornice suggestiva del Castello Malaspina Dal Verme che dall’alto domina Bobbio, eletto quest’anno il “Borgo più bello d’Italia”. Una festa di colori, profumi e sapori, un’occasione per ritrovarci e condividere due giornate in serenità e consapevolezza. Apertura dalle 10 alle 19 di entrambi i giorni (Castello Malaspina, strada del Torrino 1/3). Iniziativa aperta a tutti a contributo minimo di 5€ con possibilità di iscriversi al FAI o di rinnovare la propria iscrizione.

Per informazioni scrivere a bobbio@gruppofai.fondoambiente.it

Pagina Facebook: Il Castello in fiore – tel. 347 9769241

– – – –

Domenica 13 settembre

Il Borgo di Vigoleno tra boschi e vigneti

A cura della Delegazione FAI di Piacenza, un percorso insolito per conoscere Vigoleno passeggiando tra i suoi boschi di castagni e i vigneti rigogliosi che danno vita ad eccellenze enologiche del territorio, come il Vin Santo DOC di Vigoleno. Tra i boschi e i prati del monte S. Stefano, fino al cuore del borgo, una passeggiata di 2.3 km accompagnati da guide FAI che alterneranno contenuti botanici a cenni storici. Percorso facile, adatto a tutti, si consiglia abbigliamento adeguato, scarpe da trekking/con suola scolpita e di portare con sé dell’acqua da bere durante il percorso.

Al termine della passeggiata ci sposteremo nella Cantina dell’Az. Agr. Visconti, Loc. Pollorsi 1, raggiungibile in auto in pochi minuti, dove i proprietari illustreranno la storia accompagnandoci nelle preziose vigne che danno origine al Vin Santo di Vigoleno e non solo, il momento della visita avviene nel periodo più importante e suggestivo dell’anno, ovvero la vendemmia. Seguirà una degustazione di eccellenze del territorio ospiti nella meravigliosa terrazza panoramica della Cantina Visconti che domina le Valli Ongina e Stirone: con la guida del Sommelier Matteo Cordani degusteremo i vini prodotti dalla Famiglia Visconti, tra cui un assaggio di Vin Santo. La degustazione sarà accompagnata da salumi e formaggi: Grana Padano, Parmigiano Reggiano e formaggi di capra dell’azienda locale Capriss.



L’evento si svolgerà nel pomeriggio in due turni entrambi con ritrovo al parcheggio Nord di Vigoleno (Parcheggio Rio delle Noci):

– passeggiata con partenza alle ore 15 e degustazione

– passeggiata con partenza alle ore 17 e degustazione



La passeggiata guidata e la degustazione in cantina sono a contributo di 20€ per gli iscritti FAI e di 25€ per i non iscritti. In ottemperanza ai protocolli Covid-19 i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione entro giovedì 10 settembre scrivendo a piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it specificando l’orario scelto, i nominativi dei partecipanti, un numero di telefono e i numeri di tessera, se iscritti FAI. Una volta verificata la disponibilità di posti per il turno scelto, vi risponderemo indicando di versare il contributo di partecipazione tramite bonifico al FAI e inviandoci ricevuta di avvenuto pagamento, a quel punto la prenotazione sarà definitivamente confermata. Evento aperto a tutti con possibilità di iscriversi al FAI o di rinnovare la propria iscrizione.

– – – –

Domenica 27 settembre

Vivi il tuo Giardino sul Po al Guado di Sigerico

Una giornata al Guado di Sigerico di Calendasco con tante iniziative a cura della Delegazione FAI di Piacenza per vivere e riscoprire un luogo ricco di storia e bellezza lungo la via Francigena, sito candidato all’attuale censimento de I Luoghi del Cuore del FAI www.iluoghidelcuore.it. Durante la giornata, dalle 10 alle 18, saranno proposte diverse attività tra cui: gite in barca per attraversare il fiume e scoprire la sponda lodigiana con Corte Sant’Andrea, visite guidate per conoscere le storie dei pellegrinaggi e l’importanza millenaria del Guado di Sigerico, un rilassato pranzo con Pic-Nic a contatto con la natura sulle rive del Grande Fiume, lezioni di Yoga sul prato a cura della maestra Beatrice Merli e attività per i bambini per vivere insieme una giornata di riscoperta della riva fluviale di Calendasco, tra natura, storia e benessere.

Lo splendido e speciale giardino sulle rive del Grande Fiume si potrà raggiungere in autonomia in bici direttamente da Piacenza, o dai paesi limitrofi, oppure in auto lasciandola al parcheggio che si trova prima di salire l’argine del fiume (Località Soprarivo, 29010 – Calendasco). Pic-Nic e punto ristoro a cura del circolo Biffulus. Iniziativa aperta a tutti con attività a contributo minimo. Maggiori dettagli sulle singole attività saranno comunicati prossimamente. Per informazioni e prenotazioni scrivere a piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it entro giovedì 24 settembre.

