Riqualificazione della rete fognaria, limitazioni al traffico in via Cavour

Per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione di un tratto della rete fognaria e l’attivazione di nuovi allacci a cura di Ireti Spa, dalle 8.30 di lunedì 24 agosto alle ore 24 di sabato 29 sarà vietata la circolazione nel tratto di via Cavour compreso tra largo Matteotti e l’intersezione con via Borghetto e via Roma, fatta eccezione per i soli residenti e titolari di autorimesse, che da piazza Cavalli potranno accedere all’area inibita al traffico. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata, negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica.

Contestualmente, nel tratto di via Cittadella compreso tra via Borghetto e largo Matteotti verrà invertito il senso di marcia, con direzione consentita dalla prima al secondo: all’intersezione con largo Matteotti, i mezzi percorrenti via Cittadella dovranno dare la precedenza ai veicoli provenienti da piazza Cavalli e via Mazzini. Anche in largo Matteotti sarà invertito il senso di marcia, con direzione consentita da via Cittadella verso via Cavour, all’intersezione con la quale si dovrà accordare la precedenza agli altri mezzi.

In via Cavour, i veicoli provenienti da piazza Cavalli e diretti verso piazzale Milano avranno l’obbligo di svolta a destra verso via Romagnosi.