Tragedia in riva al Po, si tuffa per salvare il cane e annega

Tragedia in riva al Po nel pomeriggio di domenica, nei pressi del ponte ferroviario. Un uomo di nazionalità straniera è morto pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale dopo essere stato tratto in salvo dalle acque del fiume.

L’uomo era stato recuperato a riva e soccorso dai sanitari del 118, ma si trovava in stato di coscienza ed è stato necessario sottoporlo a rianimazione d’urgenza. Secondo quanto si è appreso si sarebbe tuffato in acqua per soccorrere il proprio cane trascinato dalla corrente.

I soccorsi sono entrati in azione nel pomeriggio di domenica 9 agosto per una persona segnalata in difficoltà nelle acque del fiume.

Pare che l’uomo, un cittadino di origine romena di 42 anni, si trovasse in riva al Po con la moglie e il cane e si sia tuffato proprio per cercare di salvare ques’ultimo dalla corrente del fiume.

L’allarme è scattato intorno alle 17 e 30 e a prestare per primo i soccorsi è stato il proprietario di un’imbarcazione privata, che ha raggiunto l’uomo per cercare di portarlo a riva.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Presente l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del Pronto Soccorso.

I sanitari hanno messo prontamente in atto le manovre di rianimazione perchè l’uomo aveva perso i sensi, di seguito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino in condizioni disperate. Poco dopo l’ingresso in pronto soccorso è sopraggiunto il decesso.

Sull’argine del Po sono giunti anche i carabinieri del radiomobile di Piacenza per tutti i rilievi del caso.

