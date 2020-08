Ruba due radio portatili e aggredisce vigilante, arrestato per rapina

Nella serata di lunedì 10 agosto i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino di origine straniera per rapina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 35enne nato in Marocco, senza fissa dimora e già con precedenti di polizia, ha sottratto due radio portatili dall’interno di un esercizio commerciale sulla Caorsana a Piacenza, ma è stato notato e fermato da un addetto alla sicurezza all’esterno dell’attività commerciale. Nella circostanza, per guadagnare la fuga, lo straniero ha aggredito il vigilante con calci e pugni e solo l’intervento di alcuni passanti e del personale del negozio hanno permesso di fermarlo, consentendo così l’intervento della pattuglia del Nucleo Radiomobile giunta sul posto.

L’uomo è stato così portato in caserma in via Beverora. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per rapina e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.