Saldi estivi, oggi al via in Emilia Romagna

È finalmente tempo di saldi anche a Piacenza dopo il posticipo a sabato 1 agosto della data di inizio delle svendite d’estate.

Lo scorso giugno era stato infatto deciso di far slittare di un mese la stagione degli sconti in Emilia Romagna, una decisione nata per andare incontro alle difficoltà che il settore commerciale sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ed alle esigenze manifestate dagli operatori commerciali nella fase di ripartenza al termine della fase di lockdown.