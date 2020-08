Sanità privata senza contratto, anche Piacenza si unisce alla protesta “Mobilitazione totale”

“Firma o sciopero. Di fronte al vergognoso voltafaccia di ARIS e AIOP, è questa l’unica alternativa per arrivare al tanto atteso rinnovo del CCNL della sanità privata scaduto da oltre 14 anni e che a Piacenza viene applicato in 3 strutture private che impiegano in totale oltre 550 lavoratori”.

E’ l’attacco di Fp Cgil, affidato ad una nota in cui si spiega che “Dopo aver manifestato davanti a Villa Erbosa a Bologna, adesso, la mattina del 5 agosto, Fp Cgil Emilia-Romagna ha bussato alla porta dei vertici delle parti datoriali che in maniera del tutto inedita (mai vista nella storia della contrattazione) prima hanno sottoscritto la pre-intesa sul testo del rinnovo del CCNL, e poi non si sono presentate alla sottoscrizione definitiva”.

“Con un presidio regionale – informa il sindacato – oggi, mercoledì 5 agosto, la protesta è arrivata a Cotignola (Ravenna) davanti al Maria Cecilia Hospital, amministrata dal presidente regionale di Aiop”.

“Sono presenti persone da tutta la Regione – dichiarano Giovanni Baiardi e AlbertGorra della Fp Cgil di Piacenza – le lavoratrici e i lavoratori non ci stanno a restare senza contratto in un contesto in cui i profitti della sanità privata crescono, le strutture si ingrandiscono e i pazienti aumentano sempre di più. La mobilitazione è totale, tant’è che simbolicamente una delegazione è entrata nella struttura di Cotignola per appendere uno striscione dal tetto”.