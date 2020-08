Schianto fatale sull’A1, muore un motociclista

Piacenza – Schianto fatale dell’A1, a poche ore di distanza da un altro incidente che ha causato lunghe code in autostrada il 28 agosto. Questa volta volta però il bilancio è tragico: un motociclista è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto si è appreso, alle 15 e 40 una moto con a bordo due persone stava percorrendo l’A1, in direzione Milano, quando all’altezza del Comune di Fiorenzuola, ha probabilmente sfiorato un pedone, finendo successivamente incastrata in un’auto.

Nell’urto ha perso la vita il motociclista alla guida delle due ruote, feriti in modo meno serio il passeggero – una donna – che era sul sellino posteriore, il pedone e un’altra persona, all’interno dell’auto coinvolta nel sinistro.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio della Polstrada di Guardamiglio: al momento dell’impatto infatti il traffico era rallentato a causa di molti curiosi “attirati” dai rottami del primo incidente della giornata (avvenuto però in direzione Bologna). Sul posto sono interventi i soccorsi del 118 di Fiorenzuola, la pubblica assistenza di Cortemaggiore, l’elisoccorso da Brescia (che poi è rientrato) e i vigili del fuoco di Fiorenzuola per la messa in sicurezza.

Nel frattempo si sono formate code di chilometri, Autostrade consiglia di uscire a Fidenza e, dopo aver percorso la SS9 via Emilia, di rientrare in autostrada a Piacenza sud.

P