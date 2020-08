Sciopero a Ikea, Coop San Martino “Disponibili a confronto sulla base del contratto nazionale”

In merito alla protesta in corso al magazzino Ikea di Piacenza, per il cambio appalto che riguarda circa 150 lavoratori del deposito 1, interviene con una nota la Cooperativa San Martino per replicare alla Filt Cgil.

La Cooperativa – scrivono – ha dichiarato, in un incontro alla presenza delle rappresentanze sindacali, la propria disponibilità ad applicare non solo quanto previsto dal Ccnl Logistica, ma anche l’accordo relativo alla retribuzione della malattia già presente nell’impianto, oltre a proporre ulteriori miglioramenti rispetto agli accordi in essere.

“Non riteniamo coerente che Filt Cgil avanzi delle richieste modificative del Contratto di lavoro nazionale, come la riduzione dell’orario di lavoro di trentanove ore previsto dal lunedì al sabato – spiegano i rappresentanti della cooperativa – troviamo ancora più incomprensibile la richiesta di non impiegare i lavoratori dell’impianto DC1 in “modo agile” anche sull’impianto DC2 che dista solo circa cinquecento metri dall’altro hub. Fra l’altro, proprio questa possibilità permetterebbe una flessibilità lavorativa preziosa in tempi di difficoltà occupazionali come quelli attuali dato che gli stessi lavoratori potrebbero essere impiegati anche in caso di diminuzione dei volumi di lavoro in una determinata area operativa”.

Alla luce di questo la Cooperativa si dice “propositiva nel rispetto delle norme e del Ccnl” e si dichiara “disponibile a un confronto sindacale strettamente basato su quanto prevede il Contratto collettivo nazionale della categoria, chiaramente in una logica di corretta applicazione dello stesso”.