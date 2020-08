Scontro a La Verza, traffico a senso alternato

Incidente a La Verza (Piacenza) poco dopo le ore 14 di lunedì 31 agosto.

Violento scontro tra una Fiat Panda di Poste Italiane e una Renault Clio si sono scontrate nel centro abitato della frazione. La dinamica di quanto accaduto e a cura degli agenti della polizia locale di Piacenza mentre un’autopattuglia della Polstrada di Piacenza è intervenuta in supporto per regolare la viabilità, sono stati istituiti i sensi unici alternati per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

Illesa l’addetta di Poste Italiane mentre è rimasta contusa la donna alla guida della Clio, quest’ultima è stata condotta al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti.

Sul posto per i soccorsi sanitari un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto infermieristica del 118. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza.