Scontro auto-moto a Borgonovo, una persona ferita

E’ di una persona ferita il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio dell’11 agosto lungo strada Mottaziana, nelle vicinanze di Borgonovo (Piacenza).

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una vettura ed una moto (nella foto). A seguito dell’impatto la due ruote è finita a terra: illeso il conducente, mentre è rimasta ferita seriamente una donna che viaggiava come passeggera. Dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza dall’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo.