Scontro auto-scooter a Pianello, ferito il centauro

Scontro con un’auto, centauro finisce all’ospedale.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 12 agosto in Piazzale degli Alpini a Pianello (Piacenza), all’ingresso del paese. Coinvolti nell’incidente una Opel Astra ed uno scooter, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Sul posto si sono rapidamente portati i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni e l’auto infermieristica del 118 giunta dall’ospedale di Castello: ad avere la peggio l’uomo in sella allo scooter, un 60enne piacentino di Trevozzo, trasportato in ospedale in condizioni serie.

Dei rilievi si occupano i carabinieri di Pianello.