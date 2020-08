Grave incidente – l’ennesimo della giornata nel piacentino – nel tardo pomeriggio a San Nicolò.

Un motociclista è stato condotto in condizioni molto serie al pronto soccorso di Piacenza a seguito di uno scontro che ha coinvolto la due ruote Bmw sulla quale viaggiava, una Lancia Y e un grosso scooter Suzuki. L’incidente – le cui cause sono in corso di accertamento – è avvenuto poco prima delle 19 in paese lungo via Agazzano, dove si sono portati i soccorsi con le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e Piacenza e l’automedica del 118.

A riportare le conseguenze più gravi il centauro, un uomo 60enne, trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza; meno serie le condizioni della persona che viaggiava a bordo dello scooter, mentre è rimasta illesa la donna alla guida della vettura. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi incidentati. I rilievi sono affidati ai carabinieri, in supporto anche una pattuglia della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia Val Luretta. Il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso.