Sei Giorni delle Rose, al comando rimangono Plebani e Moro. Daria Pikulik trionfa nella corsa a punti per Donne Elite

La quarta serata di gare alla 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola si chiude in leggero anticipo causa pioggia, che interrompe la madison finale.

Salve comunque tutte le altre gare in programma, fra cui il giro lanciato valido per la classifica della gara a coppie, vinto da Francesco Lamon e Michele Scartezzini (Acef) con il tempo di 21″007, che non apporta variazioni alla classifica generale, con Davide Plebani e Stefano Moro (Rosti) al comando con punti 74, Lamon e Scartezzini secondi a 47 e Donego – Amadio (La Rocca) a quota 32. Nel corso della giornata si sono svolte soprattutto le gare di classe 1 Uci, su tutte la corsa a punti per Donne Elite. A vincerla è stata la polacca Daria Pikulik (19) davanti all’olandese Kirsten Wild (13) e all’azzurra Vittoria Guazzini (12). Quest’ultima ha vinto anche lo scratch riservato alle Under, tagliando il traguardo in solitudine e precedendo la belga Shari Bossuyt e l’altra azzurra Elisa Balsamo. Nello scratch Under 23 maschile invece, successo di Davide Boscaro su Giulio Masotto (entrambi della Colpack-Ballan) e il polacco Filip Prokopyszyn.

Lunedì 3 agosto il programma potrebbe essere soggetto a variazione in caso di maltempo. Info sul sito www.fiorenzuolatrack.it. L’accesso all’impianto è possibile anche al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina all’interno del Velodromo. Chi intende seguire le gare della 6 Giorni dal vivo dovrà anche compilare il modulo di autocertificazione Covid-19, che si consiglia di scaricare dal sito www.fiorenzuolatrack (nella sezione 6 Giorni delle Rose) al fine di velocizzare le operazioni all’ingresso. L’ultima serata (martedì 4 agosto) si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio a tempo di musica.

LIVE STREAMING – La gara viene trasmessa in live streaming tutte le sere dalle 20,45, su diversi canali online, fra cui la pagina Facebook ufficiale della 6 Giorni delle Rose. I link per seguire lo streaming sono disponibili sul sito www.fiorenzuolatrack.it.