Sei giorni delle Rose, debutto tra le “grandi” per le giovani del V02 Team Pink

Un debutto tra le “grandi”, una lezione di università di ciclismo mondiale, in mezzo a talenti internazionali ed esperte campionesse. E’ stata una domenica di grande maturazione quella vissuta da tre “panterine” Junior del VO2 Team Pink, che da atlete del secondo anno in categoria hanno debuttato alla Sei Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola (Piacenza).

Sulla pista di casa, la torinese Eleonora Camilla Gasparrini, la parmense Giulia Affaticati e la milanese Aurora Mantovani (nel giorno del suo compleanno) si sono cimentate nella qualificazione della Corsa a punti per Donne Elite e nella gara Scratch femminile Under 23. In quest’ultima categoria, nono posto per la Gasparrini (pluricampionessa italiana e a livello internazionale di categoria), mentre la Mantovani è riuscita a qualificarsi per la finale Corsa a punti in un parterre ricco di campionesse. Domani (lunedì) per Eleonora Camilla Gasparrini ci sarà l’esperienza nella Madison per Donne Elite, mentre martedì toccherà alla Mantovani concludere l’avventura partecipando all’Omnium femminile nella serata conclusiva della Sei Giorni delle Rose.

Risultati

Scratch Woman Under 23: 1° Vittoria Guazzini (Italia), 2° Shari Bossuyt (Belgio), 3° Elisa Balsamo (Italia), 4° Martina Fidanza (Italia), 5° Chiara Consonni (Italia), 6° Clara Copponi (Francia), 7° Victoire Berteau (Francia), 8° Léna Mettraux (Svizzera), 9° Eleonora Camilla Gasparrini (Italia), 10° Oliwia Majewska (Polonia).

Nella foto, da sinistra Eleonora Camilla Gasparrini, Aurora Mantovani e Giulia Affaticati (VO2 Team Pink) a Fiorenzuola