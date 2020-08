Si ribalta con l’auto dopo un’uscita di strada lungo la strada tortuosa e stretta che da Ceci di Bobbio (Piacenza) conduce al passo della Scaparina, al confine con la provincia di Pavia. E’ l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio e che ha visto coinvolta la vettura, una Fiat Panda, del parroco di Ceci.

L’auto è finita nella scarpata dopo essersi ribaltata per ragioni ancora da chiarire: il conducente è stato liberato dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, giunti sul posto da Bobbio insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia. Il ferito è stato estratto dall’abitacolo dell’auto rovesciata e condotto all’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non si trova in pericolo di vita.